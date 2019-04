Home Abruzzo Anversa degli Abruzzi, al via le prenotazioni per la transumanza 2019 4 aprile, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Un’esperienza eccezionale, unica, seguendo un gregge in uno dei posti più affascinanti dell’Abruzzo: la Valle del Sagittario. E’ quanto propone la cooperativa agricola ‘La porta dei Parchi’ del leggendario pastore Nunzio Marcelli.

Programma di viaggio

1° giorno

Ritrovo nel pomeriggio in azienda (Anversa degli Abruzzi ) e sistemazione nelle camere. A seguire visita del territorio della Valle del Sagittario, presentazione del programma e illustrazione delle attività previste.

2° giorno

Partenza all’alba e cammino attraverso il paesaggio selvaggio delle Gole del Sagittario, descritto da D’Annunzio nella tragedia “La fiaccola sotto il moggio”, per arrivare a raggiungere il piccolo borgo di Castrovalva, incastonato sopra le gole e dipinto dal pittore olandese Escher.

Sosta di rifocillamento nella piazzetta del borgo per poi ripartire in direzione di Frattura Vecchia, antico borgo pastorale quasi abbandonato, dove si visiterà un locale adibito a museo degli strumenti agricoli tradizionali.

Pranzo lungo la via. Per la notte l’alloggio sarà a Frattura – frazione di Scanno con una meravigliosa vista sull’omonimo lago – nella parte nuova del paese ricostruita dopo il terremoto del 1915, in un rifugio con lettini da campeggio o in tenda. A richiesta, è possibile prenotare l’alloggio in paese. La cena si conviderà con la comunità dei cittadini di Frattura.

3° giorno

Il percorso proseguirà lungo le pendici del Monte Genzana, sfiorandone la vetta (2.200 mt), per poi sostare in una zona in prossimità di una fonte per il pranzo al sacco.

Si raggiungerà con il gregge Chiarano, un ampio e splendido pascolo che domina il Piano delle Cinque Miglia, zona tratturale a valle di Roccaraso. In serata degustazione del rituale pasto antico del pancotto. Pernottamento presso gli stazzi, alla maniera dei pastori, o in baita su richiesta.

4° giorno

Al mattino saluto al gregge, che resta in alpeggio, e partenza da Chiarano per scendere lungo la Valle Cupa con arrivo e sosta pranzo nell’antico borgo di Jovana, presso l’agriturismo che rappresenta l’unico fabbricato utilizzato del borgo, abbandonato nel XV secolo. Dopo pranzo si raggiungerà l’abitato di Scanno, dove si potrà visitare il borgo con le sue attività tradizionali (gioielleria, prodotti tipici) e i musei (museo della lana).

Nel pomeriggio rientro ad Anversa degli Abruzzi con i mezzi forniti dall’azienda e partenza per i luoghi di provenienza.

Il presente programma sarà valido per le date 30 maggio/2 giugno. Quota a persona per il viaggio di 4 giorni e 3 notti: a partire da € 260,00. Il costo totale espresso comprende: compensi di intermediazione; 3 pernottamenti con colazione in sistemazione condivisa con altri partecipanti (nel bioagriturismo, tenda, ostello o stazzo); trasporti interni con mezzi forniti in loco; pranzi al sacco e cene come da programma.

Il costo totale espresso non comprende: supplemento pernottamento in appartamento a Frattura € 40,00 a persona; possibilità di fare il percorso a cavallo € 60,00 al giorno a persona; quarta notte aggiuntiva e pranzo (in azienda) € 30,00 a persona; spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci indicate.

Per maggiori informazioni 0864.49.595– 329.38.058.40– 329.38.05.837

email : info@laportadeiparchi.it