Concorso Mari e Monti, "plauso allo chef Ruggeri", all'unisono Aida Romagnuolo e Maurizio Varriano 3 aprile, 2019

“Non c’è mai stata la volontà da parte della politica di far nascere un brand Molise”, così a TeleAesse il consigliere regionale Aida Romagnuolo, unica istituzione politica presente ieri al concorso regionale gastronomico ‘Mari e Monti’, organizzato dallo chef Domenico Ruggeri all’Hotel Dora di Pozzilli. L’esponente di ‘Prima il Molise‘ vede nella promozione di tutte le peculiarità che offre la piccola regione, la strada maestra per il rilancio turistico del Molise. Gli fa da eco Maurizio Varriano – presidente dei Borghi d’eccelenza – che auspica “passi in fretta il lungo torpore da cui è affetto il territorio”.

