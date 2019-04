Home Sport Sci – Madonna di Campiglio, buoni risultati per gli atleti dei comitati abruzzesi e molisani 2 aprile, 2019 teleaesse.it Sport

Con le gare di Coppa Italia Sportful e Rode e i Campionati Italiani assoluti – Under 23 e Giovani, organizzati in modo impeccabile dalla U.S Carisolo, nello scorso weekend, presso il Centro fondo di Campo Carlo Magno in località Madonna di Campiglio si è chiusa la stagione 2018 – 2019 dello Sci di Fondo.

Una stagione in cui si sono vissuti giorni indimenticabili all’insegna di questo magnifico sport e dei valori di amicizia e sano agonismo che lo sci di fondo trasmette. Una stagione che è stata ricca di soddisfazioni per i Comitati dell’Abruzzo e del Molise.

A Madonna di Campiglio i nostri due Comitati sono stati ben rappresentati dagli atleti Maria Angelaccio dello Sci Club Capracotta, Antonio Sassano della Amatori Fondo di Campobasso e da Mirko Di Julio, Franco De Santis, Vincenzo Di Cola e Dante Balsamo dello Sci Club Barrea.

Madonna di Campiglio è stata una bellissima festa dello sport, festa in cui Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, vincitori della medaglia di bronzo nella Team sprint TC agli ultimi mondiali a Seefeld (Aut), sono stati protagonisti assoluti i nostri atleti hanno ottenuto ottimi risultati:

– Maria Angelaccio 20 ^ nella categoria Under 16 femminile;

– Franco De Santis (23), Vincenzo Di Cola (27), Mirko Di Iulio (31) e Dante Balsamo (45);

– Antonio Sassano (33) nella gara senior sulla distanza di 50 Km in TC vinta da Francesco De Fabiani.

Alla trasferta, guidata sempre in modo eccellente da Oreste D’Andrea, Loreto Cera, e Arturo Como hanno partecipato Clotilde De Santis e Dafne Di Vito che hanno “impegnato” la 3 Giorni di Madonna di Campiglio a partecipare all’esame per Giudice di Gara, superato brillantemente a pieni voti.

Alle due neo “Giudice di Gara” formuliamo i nostri più sentiti auguri.

Pierino Di Tella