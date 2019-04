Home Comuni Roccaraso Miglior barman di Abruzzo e Molise, al via il concorso all’alberghiero di Roccaraso 1 aprile, 2019 teleaesse.it Roccaraso

I migliori barman professionisti di Abruzzo e Molise e le giovani promesse degli Istituti alberghieri delle due regioni saranno i protagonisti del Concorso Aibes Abruzzo e Molise, in programma mercoledì 3 aprile, a Roccaraso, nella sala congressi “G. Spataro”.

Nato da un’iniziativa e grazie al protocollo d’intessa siglato tra l’Ipsseoa “De Panfilis” di Roccaraso e la sezione Abruzzo e Molise dell’Associazione italiana Barmen e sostenitori, il concorso sarà un’occasione di confornto per tutti gli addetti del settore, ma anche una bella opportunità di crescita per gli aspiranti barman che si stanno formando negli Istituti alberghieri.

La giornata si aprirà alle 9:30, con i saluti del Dirigente scolastico dell’I.P.S.S.E.OA. “De Panfilis”, Pino De Stavola, del sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, e del fiduciario A.I.B.E.S., Claudio Di Nicola. La prima parte della mattinata sarà dedicata al concorso per Istituti alberghieri: in gara ci saranno 18 studenti, i migliori tre per ciascuna scuola alberghiera. Si sfideranno, a colpi di shaker, ricette segrete e abbinamenti innovativi, le scuole di Roccaraso, Villa Santa Maria, Pescara, L’Aquila, Teramo e Termoli. Per il “De Panfilis” i lavori saranno coordinati dal professor Giorgio Aprea che ha seguito da vicino l’organizzazione del concorso. Ogni alunno dovrà preparare un long-drink analcolico. Il vincitore, scelto da una giuria di esperti, partecipeà poi alla finale nazionale A.I.B.E.S. in programma a Roma.

Dopo un master a cura della Fabbri, alle 14:30, la chef Ivana De Gasperis, vice presidenze della F.I.C. (Federazione italiana cuochi) dell’Aquila, preparerà due dessert in abbinamento ad altrettanti cocktail proposti nel corso della mattinata.

Il concorso riprenderà nel pomeriggio (a partire dalle 15:00) con le gare riservate ai barmen di professione che si sfideranno per la conquista del titol di campione interregionale, trampolino di lancio verso le gare per la conquista del titolo nazionale.

«Il concorso interregionale barmen è la conferma di un percorso iniziato nel nuovo anno scolastico», afferma il Dirigente scolastico, Pino De Stavola, «che sta portando la nostra scuola ad intessere una rete di proficue collaborazioni con associazioni di categoeria e professionisti del settore della ristrazione e della ricettività albergheira. Tali collaborazioni rappresentano un valore aggiunto all’interno della ricca offerta formativa della nostra scuola. Per gli studenti, barmen del domani, il concorso sarà una giornata di confronto, di emozioni e di crescita attraverso il dialogo con barmen professionisti e con ragazzi provenienti da altre scuole. Ringrazio i docenti e tutto il personale del “De Panfilis” che che si sono adoperati, insieme all’A.I.B.E.S. e al comune di Roccaraso, per fare della nostra scuola la protagonista di questo evento.»