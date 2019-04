Home Attualità Art bonus e best practice, Castel del Giudice esempio di mecenatismo in Molise 1 aprile, 2019 teleaesse.it Attualità, Video

E’ in costante incremento il turismo culturale in Italia. Gli ultimi dati attestano che la richiesta da parte dell’utenza è pari al 7%. Dato emerso nel corso del convegno organizzato a Castel del Giudice dove si è discusso dell’Art bonus, uno strumento legislativo introdotto dal governo nel 2014. Il piccolo comune dell’Alto Molise, spesso al centro delle cronache nazionali per le “best practice”, ha ridato vita all’antico Borgo Tufi e introdotto una serie di iniziative socio-economiche, grazie all’azione sinergica tra l’amministrazione comunale e alcuni imprenditori locali, finalizzate a scongiurare lo spopolamento. All’evento hanno preso parte i massimi rappresentanti degli ordini professionali dei dottori commercialisti di Campobasso e Isernia e dell’ordine nazionale dei giornalisti.

