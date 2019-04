Home Attualità Sport, tipicità e musica live, Roccamandolfi si prepara per ‘Vivere e far vivere il Matese’ 1 aprile, 2019 teleaesse.it Attualità

Per il nono anno consecutivo, domenica 12 Maggio, tornerà Vivere e far vivere il Matese. Una sorta di raduno che richiama ogni anno chiunque, nelle modalità più disparate, ami muoversi nella natura in maniera rispettosa. La manifestazione, che, negli scorsi anni, ha registrato mediamente 400 persone impegnate in attività escursionistiche, propone di approciarsi al territorio in diversi modi: attraverso 3 escursioni a piedi, con 3 differenti gradi di difficoltà; attraverso l’utilizzo della mountain bike; passeggiando a cavallo ;provando ad arrampicare; discendendo i torrenti con tecniche alpinistiche; praticando la canoa lungo il Biferno o sui laghi matesini; utilizzando la tecnica del north walking.

Le attività elencate saranno praticabili da tutti, ma naturalmente non sarà possibile improvvisarsi in quelle che richiedono tecniche specifiche e un grado di preparazione sufficiente a divertirsi in sicurezza. Al rientro dalle attività, la piazzetta del borgo si trasformerà in una sala da pranzo all’aperto, dove ci si potrà ristorare dalle fatiche con la cucina tipica locale.

Quest’anno alcune attività saranno spalmate su due giorni: previste infatti anche per il sabato attività escursionistiche sul territorio che ancora sono in fase di definizione.

Certa invece è la novità della sera che precederà la manifestazione: Sabato 11 infatti la musica dal vivo nel borgo accompagnerà il Mashout, ossia la degustazione delle birre dei 4 principali Birrifici e beer-firm artigianali del Molise. Naturalmente anche in questo caso ci sarà la possibilità di ristorarsi con le specialità tipiche del posto.

I’organizzazione dell’evento sarà coordinata dalla Pro Loco per Roccamandolfi e al momento può già contare sulla collaborazione di: Matese Mountain Bike, Centro Ippico Samarcanda, Molise Avventura, Aigae, Soccorso Alpino, Comune di Roccamandolfi, Azienda Agricola “La pecorella nera”, i birrifici Cantaloop e La Fucina, le beer-firm Fardone e Hops Up.

Nelle prossime settimane – assicura il presidente della Pro Loco Ivan Di Marco – saranno rese note le modalità di partecipazione e gli orari.

Stay tuned!