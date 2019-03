Home Attualità ‘Comunicazione intuitiva con gli animali’, appuntamenti a Pescasseroli e Roma con Andrea Contri 29 marzo, 2019 teleaesse.it Attualità

Domani a Pescasseroli – ore 16 – presso la sede del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise, e domenica a Roma – ore 17 – presso la Sala Cantieri Scalzi di O thiasos Teatro natura Via Pistoia 1b, Andrea Contri presenterà il suo libro “e…scoprirai il suo segreto che è solo questo” .

L’autore spiega l’esistenza come una reale comunanza d’amore con l’universo.

E’ il grande segreto di Andrea che ha saputo trovare in se stesso un grande amore per la natura e un’autentica risposta d’amore al suo amore, da parte dei leoni bianchi del Timavati, dei giaguari della foresta amazzonica, degli orangutan, dei gabbiani, delle balene, delle tigri, delle giraffe, degli scimpanzé ma anche da parte dei cani, dei gatti, perfino dei canarini e, non ultima, da parte dell’orsa del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Info: 340.31.74.515