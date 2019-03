Home Abruzzo Anversa degli Abruzzi, sostegno alle famiglie per spese di trasporto e refezione scolastica 21 marzo, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Il Comune di Anversa degli Abruzzi eroga un contributo per le spese di trasporto e refezione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019, destinato alle famiglie residenti ad Anversa degli Abruzzi che hanno figli nella Scuola dell’obbligo, nella misura del 50% della spesa effettivamente sostenuta.

Con deliberazione n.12 del 01/03/2019, la Giunta comunale ha deciso di compartecipare alle spese per il trasporto e per la mensa scolastica sostenuta: dalle famiglie degli studenti iscritti alla Scuola Primaria, come contributo una tantum, nella misura del 50% della spesa sostenuta per l’acquisto dei buoni pasto; dalle famiglie degli studenti iscritti alla Scuola Secondaria di primo grado e fino al secondo anno di Scuola Secondaria di Secondo grado, quindi Scuola dell’obbligo, come contributo una tantum, pari al 50% del costo del trasporto scolastico pubblico e della mensa scolastica.

I costi devono essere effettivamente sostenuti nell’anno scolastico 2018/2019 sulla base dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Anversa degli Abruzzi; iscrizione, per il corrente anno scolastico 2018/2019, a Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado; s.ostegno di spese di trasporto pubblico e di mensa scolastica documentabili (abbonamento per il trasporto e buoni pasto per la mensa).

Il contributo verrà erogato al termine dell’anno scolastico previa presentazione di apposita istanza agli uffici comunali. E’ negli obiettivi dell’Amministrazione comunale dare continuità all’azione di sostegno del diritto allo studio della famiglia, assicurando – in conformità alle normative statali e regionali – strumenti ed agevolazioni adeguate