Crisi editoria, scontro nel consiglio direttivo dell’Odg Molise

Botta e risposta fra il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del Molise, Pina Petta, ed i Consiglieri del direttivo Antonio Lupo e Domenico Bertoni. Il pomo della discordia è la discussione sulla legge dell’editoria, argomento all’ordine del giorno di una seduta tenutasi a Campobasso nella sede dell’Odg Molise.

“In merito alle affermazioni diramate a mezzo stampa da Pina Petta – scrivono i due consiglieri – sottolineiamo, sempre per la verità dei fatti, che le delibere adottate dal Consiglio dell’Ordine sono immediatamente esecutive e pubbliche. La proposta di delibera a nostra firma è stata votata e approvata, con il voto favorevole dei consiglieri Lupo, Bertoni, Di Matteo e Di Vincenzo; voto contrario di Petta, Luongo e Sticca; astensione di Tamburello. D’altra parte, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento delle sedute del Consiglio dell’Ordine, ogni riunione è registrata mediante apposito supporto elettronico. Per cui, in caso di dubbi su quanto realmente accaduto, basta sbobinare la registrazione della seduta di lunedì 18 marzo 2019 o chiederne copia, considerando che tale operazione è un obbligo di legge a tutti gli effetti. La registrazione infatti è prevista proprio per tali eventualità”.

La crisi dell’editoria in Molise è una vera e propria piaga per i giornalisti della regione. E questa polemica, certamente, non favorisce la concreta e facile risoluzione della questione.