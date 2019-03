Home Abruzzo Anversa degli Abruzzi, I parchi letterari onorano poesia e foreste 19 marzo, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Anche il Parco Letterario “G. d’Annunzio” e la Riserva Naturale “Gole del Sagittario” di Anversa degli Abruzzi aderiscono alle iniziative di carattere culturale e ambientale in programma per la Giornata Mondiale della Poesia e Giornata Internazionale delle Foreste di giovedì 21 marzo, in occasione della quale le Riserve Naturali Statali e i Parchi Letterari si uniscono idealmente per “evolvere insieme in Riserve culturali“.

La consapevolezza da parte di una Comunità del proprio patrimonio materiale e immateriale, della storia, delle tradizioni e delle peculiarità della filiera agroalimentare, è fondamentale nel lavoro di tutela e salvaguardia dell’ambiente. La difesa sociale più avanzata è quella culturale, strumento di sopravvivenza non solo degli endemismi ma anche delle identità locali.

Una felice collaborazione in linea con i principi di responsabilità sociale e sostenibilità ambientale per “costruire un percorso partecipato e far evolvere le Riserve Naturali Statali e I Parchi Letterari in Riserve culturali”.

Le 130 Riserve Naturali Statali sono gli habitat di notevole pregio naturalistico, preservate e sottratte a degrado e speculazioni, dal Corpo Forestale delle Stato prima, dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri oggi.

I Parchi Letterari (25 in Italia, due in Norvegia, due in programma in Grecia e Albania) sono a loro volta territori caratterizzati da diverse combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano l’evoluzione delle comunità locali attraverso la chiave dell’interpretazione letteraria.

Giovedì 21 marzo, nei giorni immediatamente precedenti e in quelli successivi, Vi aspettiamo, in collaborazione con la Società Dante Alighieri, dalla Lombardia all’Abruzzo alla Sicilia per celebrare insieme il nostro paesaggio in un percorso naturale tra musica e poesia.