Bilancio, sanità e “regionali”, Daniele Marinelli attacca Caruso e annuncia proposte (lntervista)

Si prevede particolarmente “movimentata” la prossima assise civica dedicata all’approvazione del bilancio preventivo del Comune di Castel di Sangro. Abbiamo intervistato Daniele Marinelli, consigliere comunale del gruppo di opposizione ‘Progetto Comune‘. La coalizione ha elaborato una serie di proposte interessanti che saranno presentate per l’approvazione nel corso dell’assemblea pubblica.

Critico e pungente Marinelli che ha argomentato in modo vivace la posizione politica del gruppo consiliare nei confronti del sindaco Caruso. “In questi anni abbiamo fatto tante proposte, ma tutte sono state respinte al mittente. Penso che potremmo fare un elenco, che non finirebbe mai, di tutte le promesse fatte e non mantenute da Caruso”.

E inevitabilmente si è parlato della sanità in Alto Sangro e della convocazione del consiglio comunale straordinario sull’argomento. Infine, un commento “piccante” sulle scorse elezioni regionali e le responsabilità politiche del primo cittadino di Castel di Sangro.

Guarda l’intervista