Torna “Earth our”, in tutto il mondo luci spente per un’ora

L’evento WWF, giunto alla sua dodicesima edizione, lo scorso anno ha fatto registrare numeri da record: 188 Paesi coinvolti, 18.000 monumenti storici o simboli spenti, oltre 3 miliardi di messaggi veicolati sui social, più di 250 Ambasciatori e influencer votati alla causa. In Italia sono stati più di 400 i Comuni che hanno partecipato, spegnendo le proprie luci grazie alla collaborazione di centinaia di volontari sul territorio e la preziosa collaborazione di ANCI. Quest’anno l’appuntamento centrale per l’Italia si svolgerà a Matera, città Capitale Europea della Cultura 2019 e già sito UNESCO dal 1993, dove l’evento è realizzato in collaborazione con il Comune.

Sono già centinaia i Comuni che hanno aderito a Earth Hour 2019 con eventi e spegnimenti simbolici che, come ogni anno, mirano a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e dei decisori politici sull’urgenza di agire per fermare il cambiamento climatico.

In Molise hanno già aderito 47 Comuni: Acquaviva Collecroce, Acquaviva d’Isernia, Baranello, Belmonte del Sannio, Bojano, Campodipietra, Campomarino, Capracotta, Carpinone, Casalciprano, Castebottaccio, Castel San Vincenzo,Cercemaggiore, Civitacampomarano, Civitanova del Sannio, Duronia, Frosolone, Gambatesa, Guardiaregia, Isernia, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montagano, Pescolanciano, Pescopennataro, Pietracupa, Riccia, Rionero Sannitico, Ripalimosani, Roccamandolfi, Roccasicura, Roccavivara, San Felice del Molise, San Massimo, San Polo Matese, Sant’ Angelo del Pesco, Sant’Angelo Limosano, Sant’Elena Sannita, Sepino, Tavenna, Toro, Trivento, Tufara, Vastogirardi, Venafro, Vinchiaturo.

Di seguito alcuni dei luoghi che verranno spenti simbolicamente: la Fontana Fraterna di Isernia, il Castello Caldora di Carpinone, il Castello Medievale di Riccia e il Castello di Pescolanciano.

Come ogni anno saranno tantissime le iniziative e gli eventi un po’ in tutta Italia, organizzati dai volontari e dai gruppi attivi WWF. “Per l’Italia il 2018 è stato l’anno più caldo da quando esistono le registrazioni scientificamente attendibili nel nostro paese (dal 1800 cioè da 219 anni). A livello globale, gli ultimi cinque anni sono stati i più caldi mai registrati. Serve una forte inversione di rotta per fermare sia il cambiamento del clima, sia il declino dei sistemi naturali che supportano la vita di noi dell’enorme impatto che abbiamo provocato sul funzionamento degli ecosistemi e sulle singole specie. Possiamo però essere anche l’ultima in grado di agire per invertire questo trend” ha detto Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia.

Patrocini: Earth Hour 2019 ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, il patrocinio della Presidenza del Consiglio, della Camera dei Deputati, della Fondazione Matera 2019, del Comune di Matera, di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), Agenzia Spaziale italiana. Anche le scuole saranno coinvolte, grazie a uno specifico Protocollo d’intesa siglato da WWF e MIUR.

Anche per questa edizione, Sofidel sarà il main partner dell’evento. L’azienda, nota soprattutto per il brand Regina, è al fianco del WWF da oltre 10 anni nell’ambito del programma Climate Savers e nel 2017 ha rinnovato il suo impegno sottoscrivendo il Manifesto S.O.S. del WWF ispirato ai 17 Obiettivi di Sostenibilità dell’ONU, sposando dunque la visione di lungo periodo promossa dall’Associazione che considera il nostro Pianeta come luogo comune per realizzare un benessere equo e sostenibile e che riconosce la centralità del capitale naturale. Negli anni, Sofidel è stata al fianco del WWF in numerose attività di sensibilizzazione e ingaggio, tra cui il programma educativo “Mi Curo di Te – Il gesto di ognuno per il Pianeta di tutti” (www.educazionedigitale.it/wwf) dedicato ai temi Acqua, Clima e Foreste. Quest’anno tra i vincitori del concorso nazionale legato al progetto c’è anche la classe 2 A dell’ “Istituto Comprensivo Petrone” di Campobasso.

Per programmi aggiornati e informazioni relative agli spegnimenti/appuntamenti:

www.oradellaterra.org

Per adesioni: info@wwfmolise.it

COMUNE (in ordine alfabetico) SPEGNIMENTO ACQUAVIVA COLLECROCE Campanile ACQUAVIVA D’ISERNIA Chiesa Madre di Sant’Anastasio Martire BARANELLO pubblica illuminazione adiacente Viale Municipio BELMONTE DEL SANNIO Edificio comunale BOJANO pubblica illuminazione a servizio della Piazza antistante

l’ Antica Cattedrale di Bojano (Largo Duomo) CAMPODIPIETRA Piazza Rimembranza, Monumento dei Caduti, Villetta comunale, area verde

adiacente gli impianti sportivi CAMPOMARINO Piazza Santa Maria a Mare CAPRACOTTA area detta Belvedere sita in Via Carfagna CARPINONE Castello Caldora CASALCIPRANO Locali Comunali e Parco dell’Annunziata CASTEL SAN VINCENZO Piazza Giovanni Paolo II CASTELBOTTACCIO Piazza della Vittoria CERCEMAGGIORE Campanile, Parco delle Rimembranze, Piazza San Rocco, Piazza Carlo Alberto dalla

Chiesa, Monumento Emigranti, Pianello e Piazzale Convento CIVITACAMPOMARANO Castello di Civitacampomarano CIVITANOVA DEL SANNIO campanile della Chiesa di San Silvestro Papa DURONIA Monumento ai 36 duroniesi scomparsi nella miniera di Monongah FROSOLONE centro storico