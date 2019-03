Home Abruzzo Mostra del fiore Florviva: in mostra l’eccelenza abruzzese che piace anche all’estero 14 marzo, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Il meglio del florovivaismo abruzzese accanto ad espositori da tutta Italia e anche dall’estero, dibattiti, performance, concorsi, eventi formativi: dal 12 al 14 aprile torna a Pescara la Mostra del Fiore Florviva, la vetrina della floricoltura e del vivaismo pronta ad accogliere migliaia di visitatori nella splendida cornice del Porto Turistico Marina di Pescara.

L’evento, diventato vero e proprio punto di riferimento per il centro Italia in forza di una partecipazione ampia e qualificata di operatori e di pubblico, compie otto anni: tanti ne sono passati da quando, nel 2012, la lungimiranza dei promotori – Arfa Associazione Regionale del Floravivaismo Abruzzese e Assoflora Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi – fu all’origine della scelta di unire due iniziative storiche, che si svolgono rispettivamente da quarantatré (Mostra del Fiore) e diciotto anni (Florviva).

Come sempre, sarà soprattutto il florovivaismo abruzzese ad avere un ruolo da protagonista nella rassegna, in forza di numeri importanti nell’ambito dell’economia regionale: circa 250 aziende attive su 385 ettari di territorio, che danno lavoro ad oltre 2.500 addetti e che generano un valore di oltre 50 milioni di euro annui. Dati importanti, ma che non descrivono appieno quel mix di conoscenza, tecnica, innovazione e passione all’origine di realtà imprenditoriali in molti casi divenute leader a livello internazionale. Alla promozione di tutto questo contribuiscono, da anni, due realtà associative come Arfa e Assoflora, impegnate anche nell’assistenza amministrativa, nella formazione e nei rapporti con gli attori istituzionali.

L’evento è realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara e l’European Athenaeum of Floral Art, prestigiosa scuola di formazione internazionale che ha sede in Abruzzo, a Bugnara (Aq).

Il programma dettagliato dell’evento sarà disponibile a breve sui siti www.mostradelfiore.com e www.assoflora.com