Taekwondo, Odone Santucci conquista l'argento agli open in Olanda L'atleta di Civitella Alfedena in forza alla Kumgang ha sfiorato lo scalino più alto del podio 12 marzo, 2019 teleaesse.it Abruzzo

Odone Santucci non finisce più di stupire. Dopo un 2018 eccezionale nella classe Cadetti, che lo ha portato in Nazionale a partecipare ai campionati Europei in Spagna, nel 2019 inizia nel migliore dei modi nella classe Junior, e dopo aver vinto l’oro nei primi due interregionali in Umbria e nelle Marche, l’atleta della Kumgang tenta il salto di qualità partecipando al G1 Dutch Open di Taekwondo in Olanda, uno dei più antichi open internazionali d’Europa giunto quest’anno alla quaranteseiesima edizione.

La gara per le categorie juniores e seniores è classificata G1, assegna cioè punti validi al ranking internazionale e olimpico. L’atleta abruzzese gareggia nella cat. – 73kg, partendo dai sedicesimi di finale. Odone coadiuvato dal coach del tkd Celano, Calvino Cotturone, riesce ad arrivare in finale ed aggiudicarsi un meritatissimo argento eliminando prima un nazionale danese, poi un britannico, un tedesco, e un olandese e, nella finale, purtroppo, perdendo contro un fortissimo atleta israeliano.

1Santucci è atleta di spicco dell’Olimpica Kumgang del Maestro Carafa Emanuele che ha sedi a Castel di Sangro, Pescasseroli e Villetta Barrea. Con questo risultato Odone conquista punti preziosi per inserirsi di nuovo nella Nazionale Junior.