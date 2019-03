Ospedale Castel di Sangro, Progetto Comune: “Stiamo dalla parte dei cittadini, determinati a fare tutto ciò che è necessario”

Il gruppo politico del Comune di Castel di Sangro, ‘Progetto Comune‘, sollecita la massima attenzione sulle vicende che, nei giorni scorsi, hanno riguardato la sanità in Alto Sangro, con particolare riferimento all’Ospedale di Castel di Sangro.

“Chiediamo un Consiglio Comunale straordinario sulla sanità, presso il Teatro Tosti per assicurare la più ampia partecipazione da parte dei cittadini. Abbiamo chiesto alla Presidenza di invitare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il comitato ristretto dei sindaci della provincia dell’Aquila e tutti i sindaci del comprensorio. Non possono bastare, come ovvio, le generiche rassicurazioni che sono arrivate negli ultimi giorni“.

Rassicurazioni che hanno piuttosto il sapore della propaganda elettorale da parte del sindaco Caruso che, anche davanti all’evidenza dei fatti, non smette mai di ostentare un ottimismo inesistente. Ma sono sempre di più i cittadini che hanno difficoltà a credergli.

I consiglieri comunali di opposizione invece dimostrano di avere le idee chiare sul delicato argomento. E lo scrivono in una nota. “Sono necessari una forte iniziativa politica a difesa del diritto alla salute ed atti formali e ufficiali che ne certifichino il valore. Il Consiglio Comunale straordinario sarà anche la sede adatta per discutere del delicato rapporto tra sanità pubblica e privata, al centro del dibattito negli ultimi giorni. Siamo e saremo determinati a fare tutto quello che è nelle nostre facoltà, in tutte le sedi, al fianco dei cittadini di Castel di Sangro e del comprensorio, per difendere la sanità pubblica sul nostro territorio“.