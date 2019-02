Raffiche di vento, si sgretola il tetto dell’ospedale di Castel di Sangro

Cade a pezzi la guaina che ricopre il tetto dell’ospedale di Castel di Sangro. Lavori eseguiti soltanto pochi anni fa, che nella ristrutturazione complessiva dell’edificio sanitario, sono costati svariati milioni di euro. Parte di questi, ora è il caso di dire, “buttati al vento”. Non resiste il tetto alle violente raffiche di “Burian”. La perturbazione che in queste ore sta colpendo l’Abruzzo e parte del centro-sud. Il tetto dell’ospedale è danneggiato in vari punti, come mostrano le immagini, e adesso si corre il serio rischio delle infiltrazioni di acqua se non vi si porrà subito rimedio. I pezzi della guaina costituiscono un pericolo per i passanti e le automobili in transito.

