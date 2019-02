Home Cronaca Ruba gregge di pecore a Vastogirardi, identificato e denunciato l’autore 22 febbraio, 2019 Michele di Franco Cronaca

L’altra notte i ladri, probabilmente una banda composta da almeno 4 malviventi, sono entrati in azione presso una stalla nel comune di Vastogirardi rubando un intero gregge di pecore, circa 50 tra pecore ed agnelli. I criminali hanno forzato gli accessi della stalla, entrando con un camion per il trasporto di animali vivi. Favoriti dall’oscurità della notte hanno caricato tutti i capi di bestiame sul camion facendo perdere le proprie tracce. Solo la mattina dopo, alle 7, l’allevatore si è accorto del furto entrando nell’azienda.

Dopo aver verificato la sottrazione di tutti i capi, tranne che una pecora e due agnellini sfuggiti alla cattura dei ladri, l’allevatore ha sporto denuncia contro ignoti presso il comando stazione dei carabinieri forestali di San Pietro Avellana. Oltre ai capi di bestiame i ladri hanno portato via anche gli attrezzi agricoli e da lavoro per una cifra ancora non quantificabile.

I militari si sono messi subito sulle tracce dei malviventi riuscendo a scoprire l’identità di un componente della banda denunciandolo a piede libero. I forestali stanno stringendo il cerchio per acciuffare i ladri grazie alla partecipazione in sinergia con gli altri comandi di carabinieri per risalire alla banda.

Al momento il gregge sottratto non è stato ancora rinvenuto. I militari sanno che è una corsa contro il tempo per salvare gli agnellini ancora lattanti. Il rischio è alto se i piccoli non ricevono le cure della propria madre all’interno di un ricovero caldo e confortevole. L’allevatore, non assicurato contro questo tipo di reato, non potrà altro che sperare in una rapida risoluzione della vicenda con l’arresto dei trafficanti di animali.

Ultimamente stanno tornando in auge i furti degli animali, testimoniati da tanti episodi verificatisi negli ultimi anni. L’ultimo in ordine cronologico, il furto di bovini sempre nella zona alto molisana. Questo genere di furti avvengono principalmente dei notte, ma la penuria di militari in queste zone non consentono una copertura adeguata contro questo crimine crescente. La popolazione potrebbe invece aiutare le forze dell’ordine segnalando il passaggio di camion per il trasporto di animali che transitano nelle ore serali per scongiurare altri furti.