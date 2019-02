Home Attualità “Viaggio di sola andata”, a Busso la presentazione del libro di Stefano Venditti 18 febbraio, 2019 teleaesse.it Attualità, Cronaca

Giovedì 21 febbraio, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del Comune di Busso verrà presentato il libro “Viaggio di sola andata” scritto dal giornalista campobassano Stefano Venditti.

Il libro, edito dalla Casa Editrice “PubMe” per la Collana “Policromia”, ha ricevuto il patrocinio della Pro Loco “Monte Vairano” e del Comune di Busso, dell’Unione Nazionale Italiani Reduci di Russia, dell’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Al centro del manoscritto la storia del soldato Giovanni Picciano, originario di Busso, impegnato nella Campagna di Russia durante la II Guerra mondiale nei pressi del fiume Don a tutt’oggi dichiarato disperso in guerra.

All’evento interverrà anche il Maresciallo dell’Esercito Italiano, Antonio Salvatore, in qualità di esperto militare e di storia militare, che incentrerà il suo intervento proprio sulla campagna di Russia della II Guerra mondiale.

Il volume potrà essere acquistato come e-book nei principali store online quali Amazon, IBS, La Feltrinelli, Mondadori. Per ciò che concerne le copie cartacee possono essere ordinate ed acquistate in tutte le librerie. In Molise, in particolare, il libro potrà essere ordinato anche nella Libreria Enzo Della Corte, in corso Risorgimento 201 a Isernia, 0865.414585.