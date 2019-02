Home Abruzzo Milano, Roberto Colella promuove la Rocciapolitana alla BIT 10 febbraio, 2019 teleaesse.it Abruzzo, Video

Continua in campo nazionale l’impegno di Roberto Colella, ideatore dei borghi della lettura sia in Abruzzo che in Molise. Il giornalista campobassano, noto per la realizzazione di interessanti progetti di incoming nelle due regioni, come il Parco delle Morge e la ‘Rocciapolitana‘, in queste ore sta partecipando a convegni e dibattiti presso la Borsa Internazionale del Turismo, che si sta svolgendo alla fiera di Milano.

Impegnato a promuovere le peculiarità turistiche di entrambe le regioni, Colella ha anche diffuso un video (QUI) del conduttore di Linea Verde Patrizio Roversi.

Il giornalista molisano spiega a TeleAesse le ragioni del suo blitz a Milano (Guarda il video).