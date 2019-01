Home Attualità Molise a Roma, torna la festa del maiale: patron Di Maria aspetta tutti a ‘Il Giardino’ 28 gennaio, 2019 teleaesse.it Attualità

Tutto rigorosamente made in Molise. Per la precisione ad Acquevive di Frosolone, frazione della patria italiana dei coltelli e delle forbici. Borgo caratteristico, famoso per le straordinarie produzioni lattiero casearie che, da decenni, nascono ogni giorno dentro al pluripremiato caseificio La Treccia: sinonimo di caciocavalli, scamorze e manteche di altissima qualità. Prodotti genuini, trasformati con il latte dei pascoli incontaminati dell’Alto Molise.

Acquevive, come sanno tutti, è anche terra di riti e tradizioni contadine. Ancora oggi le famiglie del posto allevano il maiale e lo trasformano in deliziosi prosciutti, insaccati e gustosissime cotiche, che ben si sposano con i fagioli autoctoni. Prelibatezze che sono riservate ai clienti abituali del ristorante Orso delle Vigne.

Se non fosse che il patron Luigi Di Maria, autentica icona del Molise “magnereccio” nella capitale – quello degli intenditori tanto per capirci -, ogni anno celebra a modo suo la festa dedicata a “lu puorc” nel suo ampio locale “Il Giardino“, al numero 119/A di via Giannicolense. Sempre affollato dai tanti oriundi molisani residenti nella città eterna. E non solo.

Sabato 2 febbraio questo bel momento gastronomico, contornato da tanto folklore, si propone come sempre divertente, accompagnato da musica, balli e – ovviamente – pietanze per palati golosi. Si comincia alle 20.30. Questo il menù molisano: antipasto di salumi, pizza randinja, cotiche e fagioli, polenta con cicori e peperoni, raviolone, misto carne, dessert.

Prenotarsi è indispensabile per non rischiare di perdersi l’evento : 06.53.59.51