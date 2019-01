Home Cronaca Rivisondoli, il malfunzionamento dello scaldaletto manda in fiamme un’abitazione 27 gennaio, 2019 teleaesse.it Cronaca

Avevano deciso di trascorrere un tranquillo fine settimana per dedicarsi agli sci sulle meravigliose piste del comprensorio Ski Pass Alto Sangro. Un papà e due figli minorenni si erano immaginati così la permanenza a Rivisondoli, nell’appartamento di proprietà ubicato in un residence.

Appena arrivato da Napoli, prima di cenare, l’uomo si era preoccupato di accendere lo scaldaletto elettrico, come aveva fatto tante volte. Il solo impianto di riscaldamento – ovviamente – non era in grado di garantire immediatamente la temperatura comfort durante le ore notturne. La consolazione del tepore sotto le coperte sarebbe avvenuta di lì a poco.

Purtroppo i piani si sono sgretolati quasi subito. L’odore forte, acre, proveniente dalla stanza da letto, mentre si consumava il pasto, non prometteva niente di buono. Aperta la porta papà e ragazzi si sono trovati increduli davanti alle fiamme che già avevano avvolto il materasso.

Il malfunzionamento della coperta – non proprio di ultima generazione – aveva innescato l’incendio. Vani i tentativi esperiti dal capofamiglia che ha cercato in tutti i modi di porvi rimedio, ma senza successo. Pochi attimi di esitazione e poi la telefonata al 115 che ha girato la chiamata al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Castel di Sangro intervenuti, in men che non si dica, con l’autobotte.

Fortunatamente non gravissimi i danni subiti nella casa. Non più idonea però ad ospitare la permanenza della sfortunata famiglia. Sfiorata la tragedia e vacanza terminata prima di iniziare. E di conseguenza rientro immediato nel capoluogo partenopeo. L’impianto elettrico, prima di tornare in funzione, dovrà essere verificato da un’elettricista.