Il Tratturo arriva a Roccaraso, la band di Mauro Gioielli si esibirà nella Chiesa dell’Assunta

E’ in programma per venerdì 4 gennaio, alle ore 18,30, il concerto della etnoband “Il Tratturo”. L’esibizione del celebre gruppo capeggiato da Mauro Gioielli avrà luogo nella cornice della Chiesa dell’ Assunta.

A darne notizia è lo stesso eclettico artista molisano. Data imperdibile per i tanti appassionati del genere che finalmente potranno godersi uno spettacolo suggestivo anche in Abruzzo. Il lungo tour della band, ancora in itinere, ha abbracciato diverse località delle Marche, della Campania e del Molise.

Davvero un’occasione eccezionale offerta alla platea di Roccaraso ed a tutti quei turisti che presumibilmente saranno presenti nei giorni precedenti l’epifania sugli Altopiani Maggiori d’Abruzzo.