A Roccaraso è febbre da 'fiocco di neve': esce oggi il monile di Coccopalmeri a edizione limitata 15 dicembre, 2018

Il clamore per il fiocco di Neve Coccopalmeri cresce ogni anno di più. Infatti nelle ultime settimane le numerose interazioni dei “social networkers” in cerca di anticipazioni e l’attenzione mediatica di testate giornalistiche da fuori regione hanno dimostrato che la tradizione dei gioielli della collezione dedicata all’amore per la neve sta diventando una vera e propria mania per tanti appassionati di arte orafa e sport invernali. Anche il quinto esemplare, dedicato alla stagione invernale 2018/2019, è un’edizione limitata e sarà in produzione per dodici mesi nel laboratorio orafo di Roccaraso.

“Nei fiocchi a edizione limitata inserisco sempre la forma del cuore – dichiara Coccopalmeri – perché è proprio con il cuore che qui a Roccaraso pensiamo alla neve. Ho voluto rappresentare questo sentimento viscerale che ci lega all’inverno, al candore delle montagne innevate, alla bellezza del paesaggio, a tutti gli sport invernali, ai turisti che vengono a trascorrere qui le loro vacanze perché loro stessi nutrono un forte sentimento d’amore nei confronti della neve. Al fiocco di questa stagione ho voluto dare un effetto dinamico frontale appena percepibile, come se il fiocco andasse incontro a chi lo guarda”.

“Invece – conclude l’orafo – la scelta di produrre i fiocchi a edizione limitata, vale a dire solo per dodici mesi, è dovuta al fatto che ogni stagione invernale è unica e irripetibile, così come uniche sono le emozioni che viviamo sulla neve e unici sono i ricordi che nel corso dell’estate rimandano alla stagione invernale passata”.

Oltre ai tanti gioielli dedicati al territorio, Franco Coccopalmeri è spesso protagonista di eventi e manifestazioni fuori regione e all’estero. Tra le più importanti e recenti affermazioni, spicca il gioiello “Amore” presentato in Sicilia al Parco Letterario “Salvatore Quasimodo” di Roccalumera dove è ora esposto in mostra permanente.