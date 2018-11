Ospedale di Castel di Sangro, la denuncia di Ranieri (Cinque Stelle) : “Struttura con gravi criticità”

“Mancanza di un cardiologo nelle ore notturne e durante i festivi, mancanza di tecnici di laboratorio analisi che possano utilizzare macchinari di ultimissima generazione in dotazione alla struttura e totale inadeguatezza nell’affrontare le emergenze. E’ questo il quadro allarmante scaturito dalla visita ispettiva del Consigliere regionale Gianluca Ranieri presso l’Ospedale di Castel di Sangro”. Scrive in un comunicato il politico dei 5 stelle, che ha potuto riscontrare personalmente” le gravi criticità che interessano la struttura, punto di riferimento non solo dei comuni dell’Alto Sangro ma anche di quelli limitrofi del Chietino e dell’Alto Molise”.

“Riceviamo costanti richieste di aiuto e di intervento da parte dei cittadini e degli operatori dell’ospedale di Castel di Sangro – afferma Ranieri – un ospedale ormai da anni depotenziato da quella politica che prometteva coccole per i pazienti ed invece ha ridotto la sanità abruzzese, ed i servizi locali in particolare, ad una condizione di totale inefficienza, esponendo i cittadini di questo territorio ad un rischio altissimo di cui spesso non sono neanche consapevoli. Questo modo di gestire la sanità, legato solo ai numeri non è più sostenibile per i cittadini dell’Alto Sangro e di tutto l’Abruzzo – incalza il consigliere regionale – medici ed infermieri lamentano la totale inadeguatezza della struttura ad affrontare le emergenze.

Il personale segnala anche la mancanza di un cardiologo nelle ore notturne e durante i festivi, di tecnici del laboratorio analisi che possano utilizzare i macchinari di ultimissima generazione in dotazione alla struttura, che per mancanza di personale, sono suppliti da macchinari obsoleti, che si utilizzavano 20 anni fa ma che sono stati acquistati da poco. Queste apparecchiature risultano inadatte ad una diagnosi precisa e tempestiva in caso di infarto ed unitamente alla mancanza del cardiologo, espongono l’utenza ad un rischio altissimo ed inammissibile. Proprio pochi mesi fa è avvenuto il decesso di un uomo di 50 anni, colpito da infarto, durante il trasferimento in un altro ospedale della nostra Asl.

E’ necessario ripristinare l’efficienza del Pronto Soccorso, mettendo a disposizione della struttura tutte le figure necessarie e la disponibilità della sala operatoria per gestire le emergenze e per garantire diagnosi tempestive. L’Ospedale di Castel Di Sangro serve uno dei bacini turistici più importanti della Regione ed il più grande complesso sciistico del centro-sud e non avere un pronto soccorso ed una sala operatoria, attrezzate per le emergenze è davvero una follia” conclude Ranieri. Il M5s nazionale sta già lavorando ad un nuovo Piano Sanitario che garantirà l’efficienza anche dei centri minori, posti in aree disagiate, sulla stessa linea sta lavorando il M5s regionale”.