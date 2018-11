Colletta alimentare, il banco della solidarietà ‘Alto Sangro’ raccoglie 42 quintali

Hanno risposto bene i cittadini del comprensorio all’appello lanciato dal presidente del Banco della Solidarietà “Alto Sangro”, Carlo Fioritto. Il resoconto complessivo degli alimenti donati da migliaia di persone, negli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, è di oltre 42 quintali, raccolti negli 8 supermarket di Castel di Sangro, di Ateleta (due) e Barrea (due)”.

“Tali quantità non bastano a soddisfare il bisogno delle tante famiglie del territorio che chiedono un sostegno mensile a livello di beni di prima necessità”, precisa Fioritto. “Durante l’anno infatti il Banco Alimentare Abruzzo ci fornisce fornisce quasi altrettanti quantitativi per sopperire tutte le esigenze”.

“Le famiglie che vengono attualmente assistite dai soci del “Banco di Solidarietà” di Castel di Sangro sono una cinquantina – spiega il presidente – ad esse viene consegnato ogni mese un pacco di alimenti, che è poca cosa rispetto al reale bisogno di una famiglia, ma è pur sempre un gesto concreto di solidarietà verso chi, pur con l’impegno dovuto, non riesce a trovare un lavoro stabile e sufficientemente remunerativo per tirare avanti dignitosamente”.

Questa encomiabile opera di volontariato, che da anni vede impegnato in prima linea il docente in quiescenza, si concretizza grazie allo straordinario lavoro di squadra di molti operatori. Meriti che il presidente del banco della solidarietà evidenzia con orgoglio. “Desidero ringraziare i membri delle associazioni, i giovani studenti e le studentesse e i tantissimi singoli volontari che, con diversi compiti e a diverso titolo, hanno reso ancora una volta possibile vivere su questo nostro territorio l’esperienza di un intero giorno dedicato al prossimo. La mia gratitudine – conclude Fioritto – va naturalmente ai responsabili ed ai dipendenti dei supermercati e market, che hanno aderito al gesto della colletta, e naturalmente a tutti i cari donatori che, specie nel pomeriggio, hanno sfidato la pioggia per venire a dare un po’ della loro spesa”.