Home Abruzzo Abruzzo, il marchio ‘Discover Sangro’ decolla alla BIT di Milano Per la prima volta il brand Sangro è presente alla Borsa Internazionale del Turismo 24 novembre, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Dalla sinergia di imprenditori privati sotto la guida del progettista turistico Roberto Colella, nasce Discover Sangro, un brand che unisce le strutture ricettive ricadenti nell’itinerario della Rocciapolitana, percorso turistico di 135 Km già presentato qualche mese fa a Villa Santa Maria alla presenza dell’Assessore regionale Lorenzo Berardinetti e comprendente ben 15 comuni.

Le strutture che hanno deciso di unirsi sono l’Hotel Villa Danilo (Gamberale) – foto -; l’Hotel Nido delle Rondini (Fallo), l’Hotel Capé (Torricella Peligna),il Villaggio Turistico ‘Il Soffio’ (Colledimezzo), l’Agriturismo Baruffal (Villa Santa Maria) e il B&B Terravecchia (Pizzoferrato).

Tra gli obiettivi ci sono la partecipazione a fiere espositive del settore; la promozione di eventi ed iniziative atte a pubblicizzare e valorizzare sul mercato i servizi e prodotti offerti a partire dall’itinerario della Roccipolitana; la predisposizione di pacchetti unici volti ad offrire al cliente un servizio quanto più completo possibile (alberghi – trasporti via mare – trasporti via terra). Primo impegno: la partecipazione alla Borsa del Turismo di Milano in programma il 10 febbraio 2019.