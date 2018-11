Home Eventi e Serate Natale con i “Misteri” di Paolo Saverio Di Zinno, la mostra apre il 9 dicembre 22 novembre, 2018 teleaesse.it Eventi e Serate

Anche quest’anno si rinnova l’emozione a Campobasso con la XIª edizione della mostra “Natale con i Misteri del di Zinno“, grazie a Giovanni Teberino, erede di una famiglia che a Campobasso vuol dire soprattutto Misteri e che ormai da tempo regala in occasione del Natale le sue piccole opere d’arte, i suoi Presepi. Ad accoglierli un tempio della campobassanità, il Museo dei Misteri che custodisce gli Ingegni per una combinazione di fede e arte sacra che fa unico il Natale.

Una passione nata fin da piccolo, per Giovanni, grazie all’atmosfera che si iniziava a vivere in famiglia sin dall’ 8 dicembre, giorno dell’immacolata, e soprattutto grazie al padre, che ogni anno “dirigeva” la creazione del Presepe aggiungendo nuovi particolari nei personaggi, negli animali, nelle casette. Infatti i rinnovati materiali, le forme e le dimensioni ricostruiranno la tradizione del quadretto sacro più semplice e, nel contempo, più amato del mondo.

Il titolo non è a caso ” Natale con i Misteri del Di Zinno” e con la sua XIª edizione si è voluto fondere le due tradizioni molto sentite a Campobasso, Misteri e Presepi. Così per ricordare i 300 anni dalla nascita dell’autore dei Misteri, ha collocato davanti ad ogni Mistero del Di Zinno un Presepe che ne avesse significato, forma e caratteristiche simili suscitando sempre un forte interesse e curiosità da parte del visitatore, a conferma del lavoro, della passione e dell’amore per il Natale, nell’occasione dell’anniversario della nascita, ci sarà un presepe dedicato a Paolo Saverio di Zinno.

La mostra, che aprirà i battenti in via Trento n. 3, alle ore 17 di domenica 9 dicembre, gode del patrocinio di: Regione Molise, Assessorato Turismo e Cultura Regione Molise Provincia di Campobasso, Associazione Misteri e Tradizioni, Associazione Italiana Amici del Presepio.

Orari Mostra: feriali 16.00 -19.30 festivi 10.00 – 12.30 e 16.00 – 19.30