Scolari in piazza a Macchiagodena per la festa degli alberi

Anche quest’anno a Macchiagodena le scuole locali hanno celebrato la festa nazionale degli alberi. Gli scolari hanno recitato delle poesie e interpretato delle canzoni. “Un’ottima occasione per ricordare che gli alberi sono pura vita – ha commentato il sindaco Felice Ciccone, presente alla manifestazione – elementi essenziali del nostro ecosistema che proteggono e migliorano la nostra esistenza. Dopo aver visto nei giorni scorsi le tristi immagini di migliaia e migliaia di alberi abbattuti dalle intemperie in Trentino Alto Adige e in Veneto, i canti e le poesie dei nostri bambini e dei nostri ragazzi hanno assunto un significato ancora più bello ed importante. Vedere, poi, – conclude il primo cittadino – la nostra piazza piena del loro entusiasmo e della loro allegria ci riempie il cuore di gioia. Grazie ai ragazzi e ai loro insegnanti”.

Guarda il video