Macchiagodena ottiene i finanziamenti per la videosorveglianza e l'adeguamento sismico del centro polivalente 16 novembre, 2018

Due obiettivi importanti sono stati messi a segno dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Felice Ciccone. A darne notizia è il primo cittadino. Si tratta del finanziamento per l’installazione di impianti di videosorveglianza: la graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno. Il Comune di Macchiagodena – sui 2426 comuni che hanno partecipato al bando – si è collocato all’ottantesimo posto, risultando primo in Molise e terzo in tutto il centro-sud, ottenendo 26.000 euro per realizzare i lavori.

Lo stesso Ministero, inoltre, ha pubblicato la graduatoria dei Comuni ammessi al fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva nelle zone a rischio sismico. Anche qui, insieme ad altri sei Comuni della provincia di Isernia, è risultato aggiudicatario di un contributo di euro 20.000 per la progettazione relativa all’adeguamento sismico del centro polivalente “Centomani per fare”.