Concerto del coro “Russia Cristiana” all’abbazia di San Vincenzo al Volturno

Chi, in qualche occasione, ha avuto la fortuna di ascoltare i canti sacri della tradizione liturgica orientale (propria del mondo ortodosso ma anche di quello cattolico di rito orientale), assai difficilmente avrà dimenticato quella esperienza. La suggestione di quei toni, spesso gravi, di quei ritmi lenti, eppure talvolta incalzanti, ha certamente il potere di sollevare l’anima di chi li ascolta, sospingendola lievemente, ma con decisione, verso i gradi più alti della spiritualità.

Fervono, all’ Abbazia di San Vincenzo al Volturno, i preparativi per ospitare il coro di “Russia Cristiana”: un omaggio di canti della più antica tradizione mariana orientale, all’Abate volturnense Ambrogio Autperto (a.d. 777), primo mariologo della cristianità occidentale.

Il concerto, che assieme a ciascun canto presenterà le più belle e pertinenti icone di Maria, sarà comunque un omaggio a tutta l’Alta Valle del Volturno: già “Terra Sancti Benedicti” degli Abati Cassinesi e cuore della “Terra Sancti Vincentii”. Ma non solo: sarà una strenna natalizia per tutto il Molise, sul cui suolo mai si era tenuto un analogo e così prestigioso evento. e che godrà, in tal modo, di una opportunità di vero privilegio.

L’Arciabate e Ordinario di Montecassino e San Vincenzo al Volturno Don Donato Ogliari O.S.B., accoglierà tutti coloro che, alle ore 18 del 1° dicembre, desidereranno intervenire nella Chiesa Abbaziale e, nella circostanza, impartirà con gioia la sua benedizione.