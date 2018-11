Home Attualità Libertà di stampa, domani flash mob a Pescara con Wwf e Legambiente 12 novembre, 2018 teleaesse.it Attualità

WWF e Legambiente Abruzzo aderiscono al flash mob indetto per domani, martedì 13 novembre, dalle 12 alle 13 in piazza Italia a Pescara, dal sindacato dei giornalisti abruzzesi a tutela della libertà di stampa. Le due associazioni saranno rappresentate dai rispettivi responsabili regionali oltre che dai soci che vorranno e potranno partecipare.

“Il tentativo – sottolinea il delegato Abruzzo del WWF Luciano Di Tizio – di svilire la professione giornalistica e di tentare di mettere alla gogna, con toni peraltro a volte ineducati e offensivi, chi semplicemente compie il proprio dovere di informare i cittadini, è del tutto inaccettabile, meno che mai se viene da persone che ricoprono un ruolo istituzionale“.

“Saremo accanto ai giornalisti abruzzesi – dichiara invece il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco – per sottolinearne il costante impegno in favore dell’informazione e anche l’importante ruolo che svolgono, indispensabile in una società pluralista e democratica“.