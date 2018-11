Home Attualità Sicurezza, progetto formativo della Polizia stradale dell’Inail sulla prevenzione degli incidenti 12 novembre, 2018 teleaesse.it Attualità

Prevenire gli incidenti e promuovere la cultura della sicurezza stradale. E’ in programma venerdì 16 novembre, alle 9, nella sede della Cna, in via Pescara, complesso Strinella 88, all’Aquila, l’incontro formativo tenuto dalla Polizia di Stato, compartimento stradale per l’Abruzzo, e dalla sede territoriale Inail dell’Aquila, sul progetto “Sicurezza sulla strada giusta”, rivolto ai cittadini e alle rappresentanze del trasporto pubblico e privato.

“L’iniziativa, in applicazione del protocollo d’intesa siglato dall’Inail e dal ministero dell’Interno, è volta a realizzare una sinergia tesa a potenziare la cultura della sicurezza sulle strade attraverso attività di formazione e divulgazione di campagne informative e interventi negli ambienti professionali e nelle associazioni di categoria”, spiega Agostino Del Re, direttore della Cna della provincia dell’Aquila, “gli incidenti stradali rappresentano, purtroppo, una delle maggiori cause di morte in Italia. Nel 2016 – secondo dati Istat – si sono verificati in Abruzzo 3.037 incidenti stradali, che hanno causato la morte di 76 persone e il ferimento, molto spesso grave e invalidante, di altre 4.584. La Cna dell’Aquila intende sviluppare la più ampia collaborazione per la realizzazione di iniziative congiunte, finalizzate alla promozione della cultura della sicurezza stradale, alla prevenzione degli incidenti e al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro”, continua Del Re, “attraverso la riduzione delle malattie professionali, degli infortuni in occasione di lavoro, con il coinvolgimento della più ampia tipologia connessa all’utilizzo di veicoli stradali”.

Ai partecipanti al seminario verrà rilasciato un attestato. L’apertura dei lavori sarà affidata ad Agostino del Re, direttore Confederazione Nazionale Artigianato L’Aquila. A seguire gli interventi di Paolo Cestra, dirigente sezione Polizia Stradale dell’Aquila, Elisa De Leonardis, sovrintendente medico regionale Inail Abruzzo, Marisa D’Amario, direttore sede territoriale Inail dell’Aquila, Archimede Di Berardino, vice questore e vice dirigente sezione polizia stradale dell’Aquila, Massimo De Santis, ispettore superiore SUPS del compartimento polizia stradale Abruzzo e Molise e Maria Rita Acone, dirigente medico Inail. L’incontro terminerà con la proiezione del filmato “Alessandra e Lulu’- belle storie Inail” e con un question time.