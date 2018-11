Home Abruzzo 2^ edizione di DeguScanno, eccellenze abruzzesi sul piedistallo 8 novembre, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Tutto pronto a Scanno per la seconda edizione di “DeguScanno”, tre giornate dedicate alle eccellenze enogastronomiche abruzzesi. Il programma si apre con un incontro – laboratorio a cui parteciperanno alcuni produttori della zona: Azienda Agricola “Porta dei Parchi”; Azienda Agricola “Le Prata”; Azienda Agricola “La Grancia”; Pasticceria “Pan dell’Orso”; Associazione Biologi per la Prevenzione, Alimentazione Sostenibile e Salute;, “BioPass Abruzzo.

Durante il laboratorio, aperto al pubblico, si discuterà della qualità delle materie prime e del cibo a chilometro zero. Seguirà, al termine, l’originalissima “degustazione alla cieca“, che avrà come tema il confronto tra i prodotti industriali e quelli artigianali.

Il programma

VENERDI’ 9

Ore 18.00 – Food&Wellness: #Montagna e #Benessere in alta quota.

Ore 22.00 – Presentazione del film “Uomini e Fuochi, di Andrea Frenguelli e Antonio Secondo, prodotto da PostMedia, Gotico Abruzzese e BluMagma.

SABATO 10

Ore 10.00 – Visita guidata del borgo di Scanno.

Ore 15.00 – IceArt a cura di Angelo Di Masso presso la pasticceria Pan dell’Orso

Ore 15.30 – WinLab a cura di Giampaolo Gravina presso il Caffe’ Santa Maria

Ore 16.00 – Apertura del percorso enogastronomico Deguscanno

Ore 18.30 – Accensione “Le Glorie di San Martino”

Ore 00.00 – Official After Party

DOMENICA 11

COOKING CLASS

Ore 10.30 – I dolci della tradizione presso la pasticceria Pan dell’Orso

Ore 15.30 – I primi della tavola scannese presso la Trattoria pizzeria La Valle Scanno

Ore 15.30 – La pizza prezzo La Baita – Gran Chalet di Montagna

Durante tutto il weekend si svolgeranno escursioni di trekking, a cavallo, in e-bike e in canoa curate da Majellando, immersi nei meravigliosi paesaggi autunnali dell’Alta Valle del Sagittario.

Per maggiori info e prenotazioni http://www.majellando.it/escursioni-in-abruzzo/