Alto Sangro, maltempo: raffiche di vento e allagamenti 28 ottobre, 2018

Continua l’allerta meteo in Abruzzo. Le precipitazioni violente e le raffiche di vento hanno procurato non pochi disagi. Di conseguenza sono state tante le chiamate al centralino dei Vigili del Fuoco per diversi interventi sul territorio dell’Alto Sangro.

Sulla Ss 83 “marsicana”, nel comune di Opi, un albero si è spezzato invadendo la carreggiata. Gli uomini del distaccamento di Castel di Sangro hanno provveduto a rimuoverlo, ripristinando la normale percorrenza.

Sempre nell’area del Parco, i Vigili hanno eseguito diversi interventi con l’ausilio dell’idrovere per togliere l’acqua dagli scantinati. Il fiume Sangro è straripato in diversi tratti. Al momento la situazione pare sia tornata alla normalità. Gli automobilisti però sono invitati a prestare attenzione per la presenza dei rami degli alberi sulle strade, che in qualche modo disturbano la circolazione del traffico.