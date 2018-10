Home Cronaca Esercizio prima dell’orario, verbale salatissimo dei Carabinieri di San Pietro Avellana a due tartufai 27 ottobre, 2018 teleaesse.it Cronaca

E’ inziata male la giornata per due tartufai a San Pietro Avellana. Sono stati sorpresi dai Carabinieri Forestali ad iniziare l’attività di ricerca fuori dall’orario stabilito dalla legge regionale (Molise): un’ora prima dell’alba. I militari, in servizio notturno, proprio per prevenire episodi del genere, erano appostati nell’agro del paese. I due conduttori, accompagnati dai cani, avevano posteggiato l’automobile – quasi nascosta – pensando di non essere scoperti.

Le cose però sono andate diversamente. E quando i due uomini – residenti nella zona di Lanciano – sono stati fermati, in piena campagna, hanno provato a giustificarsi dicendo che, pur essendo arrivati molto presto, avrebbero aspettato l’orario previsto dalla normativa.

L’inadempienza è costata un verbale di 1.666,66 euro. Una bella cifra che, adesso, i due abruzzesi sperano in cuor loro di recuperare con gli introiti dell’attività odierna.