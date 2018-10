Castel di Sangro, convocazione del consiglio comunale

E’ convocata per lunedì 29 ottobre, alle ore 18.30, l’Assise Civica del Comune di Castel di Sangro, presso la sala consiliare dell’ex Comunità Montana, in via Sangro. Di seguito i punti in discussione all’ordine del giorno:

Comunicazioni: Variazioni al bilancio di previsione 2018 – 2020 ed al Documento Unico di Programmazione; Riconoscimento di civica benemerenza ai sensi del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/9/2014: Master Plan Abruzzo – Intervento PSRA 59B. Attuazione intervento “Mobilità multimodale : rete ciclopedonale urbana ed extraurbana Castel di Sangro – Ateleta”; Aggiornamento al Piano Triennale delle Allienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2018/2020. Interrogazioni, mozioni ed interpellanze.