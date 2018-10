Home Abruzzo Esce il bando per le assegnazioni case cantoniere di Roccaraso e Pescasseroli 19 ottobre, 2018 teleaesse.it Abruzzo

La commissione patrimonio, presieduta dal Consigliere Mauro Tirabassi, ha lavorato un anno intero per individuare e stabilire i criteri di assegnazione in concessione delle case cantoniere per un utilizzo turistico/residenziale. Il bando, pubblicato nell’albo pretorio on-line (Clicca qui) , fa parte del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni di beni del patrimonio immobiliare provinciale per il triennio 2018-2020 e individua i beni immobiliari provinciali che possono essere oggetto di procedure di valorizzazione, disponibile nel patrimonio dell’Ente, ma non destinati ai fini istituzionali della Provincia e, pertanto, concessi in uso a terzi.

Gli immobili possono essere ceduti in concessione a canone ai Comuni, Enti pubblici, Istituzioni, Associazioni od altri Enti senza fini di lucro presenti sul territorio, che presentino un progetto di utilizzo dell’immobile. Queste le due unità immobiliari dell’Alto Sangro.

“Aremogna” Roccaraso SR 437 Km 09 + 350 5 111,70 51,60 121,70 83,80 60,00 € 6.587.66/anno € 2.888.05/anno € 6.811,54/anno € 4.690,28/anno € 3.358,20/anno.

“Viale Santa Lucia” Pescasseroli SR 83 Km 43 + 700 1 116,00 € 8.700,00/anno.

L’uso potrà accogliere una serie di attività quali ad esempio l’ospitalità, ristorazione, vendita prodotti tipici e a km zero, enogastronomia e artigianato locale, servizi complementari specialistici (es. aree attrezzate, bike e taxi service, piccole ciclostazioni, ciclofficine, cargo food) ecc..

Come specificato maggiori informazioni e modalità di partecipazione sono dettagliatamente specificate nel bando.