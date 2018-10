Home Molise Isernia, la sezione pentra ARI inizia il corso per l’esame da radioamatore 5 ottobre, 2018 teleaesse.it Molise

Sempre di più importante nel mondo il lavoro oscuro ma prezioso dei radioamatori. Una figura con elevate competenze tecniche che, sistematicamente, viene chiamato sui teatri delle emergenze come elemento fondamentale per la gestione delle comunicazioni.

In Molise, in particolar modo a Isernia, l’attivissima sezione ARI organizza ogni anno dei corsi finalizzati a far sostenere gli esami per conseguire la patente di operatore di stazione di radioamatore.

Domani presso la sede pentra (all’interno della Scuola San Giovanni Bosco) di Corso Garibaldi, partirà il corso propedeutico per la sessione d’esame del prossimo mese di dicembre, che i candidati residenti in Molise dovranno sostenere presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico a Bari.

A darne annuncio a TeleAesse è il presidente della Sezione Ari d’Isernia, Giuliano Di Salvo; navigato radioamatore di fama internazionale ed esperto conoscitore di elettronica, che ha congeniato un corso ad hoc per avvicinare tutti coloro che vogliono approfondire il mondo dell’etere.

“Nello specifico – spiega Di Salvo – si parte dalla corrente e la tensione, i vari tipi di collegamenti; la legge di Ohm; i vari componenti elettronici: resistenza condensatore, bobina; le modulazioni; le antenne; la propagazione delle onde radio; legge e regolamenti”.

Il gruppo isernino è fra i più attivi nel panorama nazionale, avendo portato avanti con l’Associazione Radiomataori Italiani (ARI), alcuni progetti importanti. “Motivo per cui – continua il presidente della sezione ARI molisana – è sempre di più in crescita l’interesse dei neofiti verso il mondo della radio, e questo corso porterà come nel passato a nuove iscrizioni e nuovi appassionati. I radioamatori – conclude Di Salvo – oltretutto nascono per il desiderio di stabilire rapporti di amicizia e collaborazione con persone sparse in tutto il mondo, appartenenti ad aree culturali diverse, al di là delle frontiere politiche, delle frontiere di colore, razza, e religione, per rendersi utili alle popolazioni e alle società civili”.



Le lezioni – come detto – inizieranno domani, ma chiunque volesse iscriversi per prenotarsi alla sessione d’esami di primavera ( le iscrizioni alla sessione invernale sono scadute il 30 settembre) potrà spedire una mail all’indirizzo: disalvo.giuliano@gmail.com – oppure contattare il numero 329.84.95.538.