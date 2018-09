Home Comuni Castel di Sangro Furti alle abitazioni in Alto Molise e Alto Sangro: a Castel di Sangro svaligiato un bar del centro 24 settembre, 2018 teleaesse.it Castel di Sangro

Nuova ondata di furti nel comprensorio sangrino – molisano. I malviventi sono tornati in azione a Castel di Sangro e a San Pietro Avellana. Nel centro abruzzese sono penetrati all’interno di un bar, accedendo dal retro, favoriti dalle impalcature dei lavori allo stabile, in piazza Plebiscito. Qui è stato sottratto denaro contante dalle slot machine e alle macchinette “cambia soldi”. Non quantificabile esattamente il valore complessivo, si parla di circa 2000 euro.

Nel paese dell’Alto Molise invece i delinquenti hanno agito in pieno giorno dentro un’abitazione. In quel momento i proprietari erano temporaneamente assenti. Il ricavato dell’azione criminosa è equivalsa a poche centinaia di euro, esattamente come nell’altro colpo messo a segno – sempre ieri sera – ai danni di una famiglia di Castel di Sangro. Qui sono stati sottratti anche alcuni monili in oro.

Sono in molti a chiedersi che fine abbia fatto il piano di videosorveglianza, sbandierato in tante occasioni dall’amministrazione comunale di Castel di Sangro.







La prima segnalazione sulla presenza dei delinquenti in zona è arrivata ieri pomeriggio da Rionero Sannitico. In questo caso i ladri sono stati “disturbati” dai proprietari di un immobile al rientro da una passeggiata. Sorpresi “de visu” mentre gli stavano forzando la porta d’ingresso di casa. I militari della Stazione locale hanno subito allertato anche i colleghi della Compagnia di Castel di Sangro, e dopo pochi attimi le volanti presidiavano tutte le strade del comprensorio con i posti di blocco.

I Carabinieri raccomandano ai cittadini una maggiore collaborazione. Il numero di telefono 112 può essere chiamato da chiunque e in qualsiasi orario. Sono sempre utili le segnalazioni di ogni tipo che, va precisato, sono garantite dall’anonimato, assicurano dalla Compagnia di Castel di Sangro.