Viadotto Sente, Paglione presentò un'interrogazione 10 anni fa. La risposta della provincia d'Isernia: "Non procuri allarmismi, nessun problema di sicurezza" 22 settembre, 2018

Sarebbe bastata una piccola dose di buon senso e di onestà intellettuale per capire che l’interrogazione dell’allora consigliere di minoranza (Pd), della provincia d’Isernia, Candido Paglione, non era una provocazione politica, bensì la preoccupazione più che legittima di un uomo del territorio. Evidentemente la questione non fu considerata nel modo più giusto, e quando il politico di Capracotta presentò l’interrogazione sul viadotto Sente all’allora presidente della provincia, Raffaele Mauro, gli fu risposto “che non esisteva alcun problema di sicurezza sul viadotto e che la sua interrogazione rischiava solo di creare allarmismo”.

Oggi sindaco di Capracotta, Paglione, con alle spalle decenni di esperienza politica, prima nelle vesti di Consigliere e Assessore della Regione Molise, e poi come Consigliere della Provincia d’Isernia, esterna a TeleAesse un’amara riflessione: “A distanza di tanto tempo è legittimo chiedersi se, invece, non fosse stato più giusto intervenire subito, già da allora, anche perchè forse dieci anni fa era meno difficile reperire le risorse necessarie a mettere in sicurezza il viadotto“.

La risposta, ovviamente, è scontata. Speriamo che, nel frattempo, i politici abbiano cambiato registro: non sempre l’avversario è il nemico da contrastare a prescindere. Dieci anni fa, purtroppo, le cose andarono esattamente così.