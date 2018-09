Home Abruzzo Tornareccio, apre la prima giornata della rassegna ‘Regina di Miele’ 22 settembre, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Si è aperta stamane a Tornareccio la due giorni dedicata al miele d’Abruzzo. La regina assoluta della produzione regionale, conosciuta in Italia e nel mondo per gli esperti apicoltori e l’alta qualità del miele, ha accolto turisti e visitatori venuti apposta per questo tradizionale appuntamento di fine estate.

Tornareccio, da oltre 100 anni, è dedito alla produzione d varietà monoflora, come l’Acacia, la Lupinella, la Sulla, ma anche il Millefiori di montagna (con gli apiari collocati a un’altitudine minima di 800 metri).

Il “nomadismo”, cioè l’utilizzo di tecniche produttive legate allo spostamento degli apicoltori e degli sciami da un territorio all’altro alla ricerca dei raccolti migliori e in coincidenza con le epoche di fioritura, ha favorito anche varietà non prettamente autoctone del territorio, come l’eucalipto nel Lazio e gli agrumi in Calabria e Puglia.

Gli operatori del settore hanno sviluppato questa tecnica già a partire dall’inizio del ‘900, e oggi con 10 mila alveari e oltre 30 aziende operanti nel settore, produce la metà del miele abruzzese (più di 250 tonnellate di miele ogni anno, il 5% di quello nazionale).

Oltre ai corner dedicati al miele, sono presenti nelle viuzze del paese gli stand dei produttori abruzzesi di dolci, formaggi, salumi e liquori, oltre che dell’artigianato locale. La rassegna “Regina di Miele” resterà aperta anche domani (domenica) dalle ore 8 fino alle ore 22.