Pescocostanzo, domani sera “question time” pubblico promosso dal Comune

Assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale per sentire da vicino la voce dei cittadini. E’ la lodevole iniziativa politica – unica finora nel comprensorio e probabilmente in Abruzzo – che si terrà domani sera, 22 settembre, nella sala conferenza di Palazzo San Nicola, alle ore 21.

Il sindaco Roberto Sciullo (foto) ha invitato a presenziare al dibattito anche l’ex presidente della Regione Abruzzo, oggi senatore della Repubblica, Luciano D’Alfonso.

Un momento di democrazia esemplare, che rende onore al meraviglioso borgo degli Altopiani Maggiori d’Abruzzo, il quale in modo concreto e con alto senso civico, persegue la missione affidata dagli elettori seguendo la logica della massima trasparenza.

Domani dunque in questo forum pubblico, vero e proprio “question time”, tutti i cittadini potranno esprimersi con suggerimenti, proposte e perchè no, anche con le proteste. Occasione utile per Sciullo ed i suoi consiglieri di relazionare sui primi tre anni di attività amministrativa e rispondere delle azioni di governo.