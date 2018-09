Home Abruzzo Alto Sangro, 4 comuni aderiscono al bando Unec per i giovani disoccupati 17 settembre, 2018 teleaesse.it Abruzzo

Sono complessivamente 104 i posti messi a bando per il Servizio Civile Universale presso gli enti che aderiscono alla rete dell’UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali, per lo più Amministrazioni Locali presenti in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata e Calabria.

Il servizio civile è l’opportunità, riservata ai giovani dai 18 ai 28 anni, di svolgere per un anno un’esperienza retribuita (433,80 € al mese) di cittadinanza attiva, impegnandosi per la realizzazione dei progetti messi a bando dal Dipartimento Gioventù e Servizio Civile Nazionale.

Sono tre i progetti promossi dall’UNEC ai quali è possibile candidarsi: “Borghi da Scoprire” (valorizzazione centri storici minori), “Nonno Sapiens“(assistenza anziani) e “Discover Campania” (sportelli informativi).

“Promuovere il servizio civile – commenta Fabio Altiero, presidente dell’UNEC – è per noi motivo di grande orgoglio. Siamo onorati di poter essere in prima linea per questa importante opportunità per i giovani e le comunità coinvolte: ai giovani si offre un percorso di formazione civica, sociale, culturale e professionale che ne agevola l’orientamento e ne migliora l’inserimento nella società, mentre nelle comunità locali aumenta la coesione sociale, attraverso lo sviluppo di azioni di solidarietà e pubblica utilità”.

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.unec.tv, mentre la domanda va protocollata direttamente ad uno degli enti aderenti.

ENTI ADERENTI – ABRUZZO : Comune di Ateleta (AQ), Comune di Opi (AQ), Comune di Pescasseroli (AQ), Comune di Prezza (AQ), Comune di Scanno (AQ), Comune di Villetta Barrea (AQ) – MOLISE : Comune di Palata (CB), Comune di Pietracatella (CB), Comune di Roccavivara (CB) – CAMPANIA : Comune di Carife (AV), Ente Provinciale per il Turismo di Benevento, Ente Provinciale per il Turismo di Napoli, Comune di Barano d’Ischia (NA), Comune di Forio (NA), Abbazia di San Michele di Procida (NA), Comune di Trecase (NA), Associazione UNEC Trecase (NA) – BASILICATA : Comune di San Fele (PZ) – CALABRIA : Comune di Aieta (CS).