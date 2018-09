Home Abruzzo Mamma orsa e tre cuccioli a spasso tra Alto Sangro e Alto Molise (video) 12 settembre, 2018 teleaesse.it Abruzzo, Video

Dopo aver fatto razzia di galline, frutta e ortaggi, tra Alto Sangro e Alto Molise, mamma orsa con i suoi tre cuccioli continuano a fare incursioni dentro i centri abitati dei piccoli comuni del territorio.

Questa mattina un esemplare adulto di femmina è stato avvistato ad Ateleta da un cittadino, che ben presto si era alzato per raggiungere il posto di lavoro. Una sorpresa impensabile per l’uomo che non ha esitato neanche un istante a filmare con il cellulare il plantigrado e la sua prole.

L’emozione – comprensibilmente – ha prevalso sulla qualità del video. Tutto poteva immaginare il lavoratore tranne che fare un incontro ravvicinato con la bella “famigliola” dentro il paese.

Intanto sono stati avvisati i Carabinieri – Forestali della zona e dell’Ufficio della Biodiversità di Castel di Sangro. La speranza degli addetti ai lavori è che mamma orsa ed i suoi tre cuccioli possano ritrovare presto la strada di casa. Per gli animali adesso la priorità assoluta è quella di accumulare più energie possibili e prepararsi al lungo letargo dei prossimi mesi.

Guarda il Video