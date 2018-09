Castel di Sangro, Aldica Dance presenta il metodo di Carolyn Smith “Sensual Dance Fit”

L’Asd Aldica Dance di Castel di Sangro è stata selezionata, insieme ad altre 30 scuole di ballo italiane (l’unica in Abruzzo), quale sede dei corsi di “Sensual Dance Fit“, dall’insegnante internazionale di ballo inglese Carolyn Smith. Un metodo di “danzaterapia” finalizzato ad aiutare tutte le donne affette da gravi problemi di salute. Smith, volto noto di Rai 1, in qualità di presidente della giuria del varietà “Ballando con le stelle“, da tempo sta lottando tenacemente contro un cancro. Proprio questa esperienza l’ha portata a sperimentare su se stessa un metodo innovativo per affrontare la battaglia contro il male, appunto, il Sensual Dance Fit.

Mercoledì 12 settembre, alle ore 21, il progetto sarà illustrato dalla insegnante qualificata Miriam Gasbarro, all’interno del Teatro Tosti di Castel di Sangro. L’ingresso è gratuito ed aperto a tutte le donne.