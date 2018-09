Home Molise ‘Bella d’Italia’, Carmela Eva Montrone vince la selezione molisana e accede alla finale nazionale 9 settembre, 2018 teleaesse.it Molise

La giuria non ha avuto dubbi: Carmela Eva Montrone accederà alla finale nazionale del concorso “La bella d’Italia” che si concluderà a Scalea, in Calabria, dal 16 al 22 settembre. La diciannovenne di Palata (Cb) è stata la vincitrice dell’ultima tappa regionale. Ieri sera è stata incoronata al termine della finale, a Campobasso, in scena sul palco della piazzetta Palombo, gremita all’inverosimile per l’occasione.

Undici le bellezze in passerella, di entrambe le province molisane. Solo sei però hanno conquistato, dopo la Montrone, le fasce della selezione regionale: Vanessa Tasillo, 18 anni, di Termoli, “ragazza moda mare“; Chiara Minieri, 18 anni, di San Martino in Pensilis “ragazza prima pagina“; Inahi Rodriguez, 21 anni, di Isernia “ragazza gambe ok“; Sirya Tulli, 19 anni, di Pesche “ragazza in jeans“; Lorenza Benvenuto, 18 anni, di Termoli “ragazza moda mare“.



Soddisfatta, emozionata e incredula, Carmela Eva, dopo aver ricevuto la corona dalle mani del giovane regista romano, Claudio Di Napoli, ha confidato a TeleAesse di essere riuscita a concretizzare il suo sogno più importante. Adesso rimane l’ultimo traguardo, ambito da circa duecento ragazze di tutte le regioni italiane. Ognuna di loro andrà in Calabria con la convinzione di poter salire sul podio più alto della manifestazione nazionale.

La finale di ieri, organizzata dal patron del concorso, Enzo Minghella, era inserita nel cartellone degli eventi di “Vivi la tua città“.

Le foto sono state concesse da Antonino Di Pilla.

