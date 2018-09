Home Cronaca San Pietro Avellana, raid notturno dell’orso in due pollai: si è accontentato di 25 galline 9 settembre, 2018 teleaesse.it Cronaca

Era da almeno sette anni che l’orso non si faceva più vedere dall’uomo in Alto Molise. Alcuni esemplari in passato erano sconfinati dal vicino Abruzzo per cercare situazioni predatorie più accessibili nei territori limitrofi evidentemente ritenuti più sicuri dall’animale.

Ne sanno qualcosa i proprietari di due stallette in località Alvani, nell’agro del Comune di San Pietro Avellana, che hanno subito l’incursione del plantigrado in piena notte, due giorni fa.

L’animale, si presume di età adulta, si è guadagnato l’accesso dopo aver divelto le sbarre sistemate a protezione del pollame, custodito all’interno dei locali. Verosimilmente molto affammato, l’orso ha fatto man bassa in entrambe le stallette uccidendo complessivamente venticinque galline, nutrendosi essenzialmente con le loro rigaglie.

I proprietari all’indomani non hanno potuto far altro che avvisare i Carabinieri – Forestali, i quali hanno proceduto al sopralluogo di rito. Gli indizi trovati dagli agenti hanno fatto risalire inequivocabilmente all’autore del raid notturno, che ha “firmato” il colpaccio lasciando sul posto feci e peli.