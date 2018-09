Home Cronaca Ponte sul Giovenco, da Pescasseroli l’appello alla Provincia della consigliera comunale Grassi 9 settembre, 2018 teleaesse.it Cronaca

Riceviamo e pubblichiamo una nota pervenuta da Paola Grassi, consigliera comunale di Pescasseroli.

“Siamo ai primi di settembre , non in una landa isolata, ma a due ore da Roma, da Napoli, da Pescara, nel cuore della regione verde d’Italia, nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, in luoghi di grande valore naturalistico e culturale che possono rappresentare una risorsa straordinaria per il turismo e per l’economia regionale.

Bene, a tre mesi dall’ interruzione della viabilità sul ponte del Giovenco che isola completamente la valle del Giovenco dall’Alta Valle del Sangro, creando danni e disagi inestimabili ai lavoratori pendolari, agli studenti e a tutto il sistema economico, turistico, sociale e culturale dell’area Parco, nulla è cambiato!

Chiedo in qualità di consigliere comunale di Pescasseroli: alla provincia dell’aquila di fare presto! aprire le procedure amministrative per la messa in sicurezza del ponte e favorire prima dell’inverno , la riapertura almeno ai mezzi fino a 35 ql; alla T.U.A. s.p.a. Trasporto Unico Integrato di ripristinare tutte le corse degli pullmmans, come erano prima della chiusura del ponte e collegare la Valle de Giovenco con servizi navetta in coincidenza con i pullmans da Avezzano a Pescasseroli e viceversa.

Inoltre vorrei segnalare che la corsa delle 19.15 da Avezzano a Pescasseroli è rimasta tale nel senso che i viaggiatori, pendolari, studenti e turisti ancora oggi, dopo tre mesi, sono costretti a subire un disagio dovuto alla mancanza di organizzazione da parte di T.U.A .

Attualmente il pullman parte alle 19.15 ed arriva a Pescasseroli alle 21.45, perché da Avezzano sale a Bisegna, riscende a Pescina e poi risale a Pescasseroli attraverso la S.S 83 Marsicana, con un’ora e un quarto in più di viaggio.

Chiedo pertanto, un’organizzazione migliore collegando, anche per questa corsa la valle del Giovenco con un servizio navetta. Vivere nelle nostre montagne diventa sempre piu’ drammatico, i cittadini dell’alto sangro e della valle del giovenco esigono dalle istituzioni risposte efficaci e tempestive ai loro problemi”.