Pesca a tenkara, primo raduno al convento della Maddalena di Castel di Sangro

Primo raduno degli appassionati della pesca con la tecnica “Tenkara”. L’attesa e inedita manifestazione sportiva avrà luogo a Castel di Sangro, presso il Convento della Maddalenta, con inizio alle ore 10 di sabato 22 settembre. Ad organizzarla sono i membri del direttivo dell’Associazione Dilettantistica Pescasportivi Sangro, in collaborazione con il gruppo tenkara (www.tenkarafly.it).

La tenkara è un’antica tecnica di pesca giapponese simile allo “scuriazzo”, praticato in Abruzzo fino a pochi anni fa: una canna leggerissima e un filo ed un’imitazione d’insetto, ne fanno la pesca piu semplice tra quelle che usano le esche artificiali .

Davide Muccino Zarlenga è tra i maggiori esperti di questa tecnica praticata anche in Italia, il primo a creare un programma interamente dedicato alla specialità sportiva, che ormai da 3 stagioni va in onda su PescaTv canale 236 di Sky. Il noto conduttore sarà presente al raduno per divulgare personalmente la sua grande passione ed insegnarla a tutti.

Isacco Colecchi, responsabile del settore agonistico e promotore dell’evento, motiva la scelta per cui si è deciso di organizzare questa giornata sulle rive del Sangro: “Abbiamo deciso di aggiornarci e di promuovere continuamente ciò che stimola distinguendoci dalla massa e promuovendo un evento unico nel suo genere che vada oltre la competizione, che miri più al godimento derivante dalla pesca in ambiente selvaggio e sano come quello di cui disponiamo”.



Gli fa da eco il Vicepresidente dell’Adps Sangro, Gianfilippo De Cesare: “Quest’anno abbiamo il piacere e l’onore di una grande collaborazione, per la prima volta in Abruzzo e a Castel di Sangro città della pesca a mosca un evento unico e stupendo nel suo genere; saranno una ventina i partecipanti alla manifestazione ed arriveranno da tutta Italia, davvero una vetrina importante. La stagione di pesca – conclude De Cesare – è arrivata quasi al termine, ma la nostra Associazione ha ancora la forza di esprimere tutto il suo potenziale con questo evento. Solo attraverso una buona programmazione, un grande gruppo e la voglia di fare, si realizzano i progetti”.

“Sono contento che finalmente a Castel di Sangro si sia parlato di pesca a tutto tondo e per tutta la stagione, e questo evento – commenta il presidente del sodalizio sportivo Rosato Gaetano – è la dimostrazione che ancora una volta siamo presenti sul territorio, non solo locale ma nazionale. Ampia visibilità, dunque, ad una associazione che da oltre 65 anni opera nella pesca con risultati importantissimi in ogni settore, non ultimo quello della pesca a mosca”.

Per iscriversi allo stage, il costo è di 10 euro: basta cliccare su www.tenkarafly.it/eventi