Home Molise Due operatori del servizio civile a Roccamandolfi: pubblicato il bando 31 agosto, 2018 teleaesse.it Molise

Anche il Comune di Roccamandolfi usufruirà per l’anno 2019 dell’operato di due volontari nell’ambito dei progetti di servizio civile denominati “Apollo3” e “Morfeo4”. Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione tutti giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età.

Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere indirizzate e pervenire esclusivamente presso la sede operativa dell’associazione A.N.P.E.A.S. Onlus in c/da Girone n.3 – 86040 Ripabottoni(Cb).

Il termine per le domande, via Pec o a mezzo raccomandata A/R, è fissato alle ore 24 di venerdi 28 settembre . In caso di consegna della domanda a mano il termine è fissato alle ore 18 del 28 settembre. Le domande prevenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.

L’amministrazione comunale di Roccamandolfi – commenta il sindaco Giacomo Lombardi – ha sempre creduto fortemente nell’utilità sociale del servizio civile e dei servizi resi, riconducibili molte volte proprio a quelle fascie più deboli con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali. Inoltre, lo stesso, rappresenta anche una valida esperienza professionale, che contribuisce alla formazione civica, sociale e culturale di tanti giovani mediante attività svolte presso enti o associazioni. Per questo si invitano tutti gli aventi diritto a partecipare”.